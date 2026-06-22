«Я расскажу, чья рука в чьём кармане». Президент Федерации футбола Турции — о вылете с ЧМ

Президент Турецкой футбольной федерации Ибрагим Хаджиосманоглу высказался после неудачного выступления национальной команды на чемпионате мира — 2026.

Напомним, сборная Турции проиграла оба стартовых матча турнира — Австралии (0:2) и Парагваю (0:1), досрочно лишившись шансов на выход в плей-офф.

«Те, кто не может открыто сказать то, что у них на сердце, обычно вставляют свои мысли между строк и говорят намёками. Люди, у которых есть свой багаж и которые несут его на спине, оказываются раздавлены его тяжестью. Им не хватает смелости сказать то, что они действительно думают, поэтому они отвечают иначе. А мы продолжим говорить то, что у нас на сердце.

Мне 60 лет. Спросите меня о любом моменте из последних 40 лет турецкого футбола. Я расскажу, в какой день и час и чья рука была в чьём кармане. Это касается даже национальной сборной. Люди спрашивают: «Разве президент федерации может так говорить?» Да, может. Вам придётся к этому привыкнуть. Я человек, у которого сердце и язык говорят одно и то же. Что у меня на сердце, то я и говорю. Потому что за моей спиной нет никакого багажа», — заявил Хаджиосманоглу, слова которого приводит Futbol Arena.

Ранее глава федерации также выразил поддержку главному тренеру Винченцо Монтелле, отметив, что турецкая сторона не собирается менять наставника после провала на мировом первенстве.

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