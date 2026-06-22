Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я расскажу, чья рука в чьём кармане». Президент Федерации футбола Турции — о вылете с ЧМ

«Я расскажу, чья рука в чьём кармане». Президент Федерации футбола Турции — о вылете с ЧМ
Комментарии

Президент Турецкой футбольной федерации Ибрагим Хаджиосманоглу высказался после неудачного выступления национальной команды на чемпионате мира — 2026.

Напомним, сборная Турции проиграла оба стартовых матча турнира — Австралии (0:2) и Парагваю (0:1), досрочно лишившись шансов на выход в плей-офф.

«Те, кто не может открыто сказать то, что у них на сердце, обычно вставляют свои мысли между строк и говорят намёками. Люди, у которых есть свой багаж и которые несут его на спине, оказываются раздавлены его тяжестью. Им не хватает смелости сказать то, что они действительно думают, поэтому они отвечают иначе. А мы продолжим говорить то, что у нас на сердце.

Мне 60 лет. Спросите меня о любом моменте из последних 40 лет турецкого футбола. Я расскажу, в какой день и час и чья рука была в чьём кармане. Это касается даже национальной сборной. Люди спрашивают: «Разве президент федерации может так говорить?» Да, может. Вам придётся к этому привыкнуть. Я человек, у которого сердце и язык говорят одно и то же. Что у меня на сердце, то я и говорю. Потому что за моей спиной нет никакого багажа», — заявил Хаджиосманоглу, слова которого приводит Futbol Arena.

Ранее глава федерации также выразил поддержку главному тренеру Винченцо Монтелле, отметив, что турецкая сторона не собирается менять наставника после провала на мировом первенстве.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года

Репортаж «Чемпа» с трибуны сборной Кюрасао на ЧМ-2026

Материалы по теме
В Федерации футбола Турции сделали заявление о будущем Монтеллы после провала на ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android