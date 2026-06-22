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Тренер Испании объяснил, как сборная ответила на критику после неудачного старта на ЧМ

Тренер Испании объяснил, как сборная ответила на критику после неудачного старта на ЧМ
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался об ответе национальной команды на критику в адрес «Фурия Роха» после матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с Кабо-Верде (0:0). Напомним, в матче минувшего 2-го тура ЧМ испанцы разгромили Саудовскую Аравию со счётом 4:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 19:00 МСК
Испания
Окончен
0 : 0
Кабо-Верде
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Испания
Окончен
4 : 0
Саудовская Аравия
1:0 Ямаль – 10'     2:0 Оярсабаль – 21'     3:0 Оярсабаль – 24'     4:0 Аль-Тамбакти – 49'    

«Никто не любит, когда его труд и возможности вызывают сомнения, поэтому ответная реакция игроков вполне объяснима. Это был своего рода жест, чтобы заявить о себе и подтвердить жизнеспособность проекта, который существует уже продолжительное время», — приводит слова де ла Фуэнте Marca.

После двух матчей сборная Испании набрала четыре очка и возглавляет турнирную таблицу группы Н. Саудовская Аравия заработала одно очко и располагается на четвёртом месте.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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