Тренер Испании объяснил, как сборная ответила на критику после неудачного старта на ЧМ

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался об ответе национальной команды на критику в адрес «Фурия Роха» после матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с Кабо-Верде (0:0). Напомним, в матче минувшего 2-го тура ЧМ испанцы разгромили Саудовскую Аравию со счётом 4:0.

«Никто не любит, когда его труд и возможности вызывают сомнения, поэтому ответная реакция игроков вполне объяснима. Это был своего рода жест, чтобы заявить о себе и подтвердить жизнеспособность проекта, который существует уже продолжительное время», — приводит слова де ла Фуэнте Marca.

После двух матчей сборная Испании набрала четыре очка и возглавляет турнирную таблицу группы Н. Саудовская Аравия заработала одно очко и располагается на четвёртом месте.