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Куртуа: думаю, это мой последний чемпионат мира

Куртуа: думаю, это мой последний чемпионат мира
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34-летний вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа допустил, что больше не сыграет на чемпионатах мира по футболу. Он считает, что ЧМ-2026 может стать последним мировым первенством в его карьере.

«Думаю, это мой последний чемпионат мира», — цитирует Куртуа журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

На ЧМ-2026 в составе сборной Бельгии Куртуа провёл два матча. В 1-м туре группового этапа была ничья с Египтом (1:1), во 2-м туре — ничья с Ираном (0:0).

На клубном уровне Тибо выступает за «Реал» с 2018 года. С тех пор голкипер выиграл с мадридцами множество трофеев, включая Лигу чемпионов и чемпионат Испании. В минувшем сезоне 34-летний вратарь провёл 45 матчей во всех турнирах, пропустил 43 мяча и 17 раз отыграл «на ноль».

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