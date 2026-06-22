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Сборная Испании установила уникальное достижение, никому не покорявшееся в истории ЧМ

Сборная Испании установила уникальное достижение, никому не покорявшееся в истории ЧМ
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Сборная Испании разгромила Саудовскую Аравию со счётом 4:0 в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года и установила уникальное достижение, никому не покорявшееся в истории мировых первенств.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Испания
Окончен
4 : 0
Саудовская Аравия
1:0 Ямаль – 10'     2:0 Оярсабаль – 21'     3:0 Оярсабаль – 24'     4:0 Аль-Тамбакти – 49'    

Как сообщает статистический портал OptaJose в соцсети X, Испания стала первой национальной командой в истории, в составе которой два игрока забили голы в матче чемпионата мира в возрасте 18 лет или младше. Так, в составе «красной фурии» забивали Гави в ворота Коста-Рики в 2022 году (18 лет 110 дней) и Ламин Ямаль в минувшей встрече с Саудовской Аравией (18 лет 343 дня).

В 3-м туре испанская национальная команда встретится с Уругваем (27 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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