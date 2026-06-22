Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ямаль прокомментировал выбор лучшего игрока сборной Испании в матче с Саудовской Аравией

Ямаль прокомментировал выбор лучшего игрока сборной Испании в матче с Саудовской Аравией
Комментарии

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль отреагировал на то, что лучшим игроком матча с Саудовской Аравией был признан нападающий Микель Оярсабаль. Команды встречались в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026. Игра завершилась победой испанской национальной команды со счётом 4:0. На счету Ямаля один гол, а в копилке Оярсабаля дубль и один результативный пас.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Испания
Окончен
4 : 0
Саудовская Аравия
1:0 Ямаль – 10'     2:0 Оярсабаль – 21'     3:0 Оярсабаль – 24'     4:0 Аль-Тамбакти – 49'    

«Оярсабаль заслуживает звания лучшего игрока матча против Саудовской Аравии! Я очень рад за него!» — приводит слова Ямаля журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Ямаль в матче с Саудовской Аравией провёл на поле 45 минут и был заменён в перерыве матча. Вместо Ямаля на поле вышел нападающий Йереми Пино. За время, проведённое на поле, Ямаль отметился забитым голом, который стал для него дебютным на чемпионатах мира.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Испания вернулась ярким разгромом на ЧМ! А Ямаль повторил достижение Пеле
Испания вернулась ярким разгромом на ЧМ! А Ямаль повторил достижение Пеле
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android