Ямаль прокомментировал выбор лучшего игрока сборной Испании в матче с Саудовской Аравией

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль отреагировал на то, что лучшим игроком матча с Саудовской Аравией был признан нападающий Микель Оярсабаль. Команды встречались в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026. Игра завершилась победой испанской национальной команды со счётом 4:0. На счету Ямаля один гол, а в копилке Оярсабаля дубль и один результативный пас.

«Оярсабаль заслуживает звания лучшего игрока матча против Саудовской Аравии! Я очень рад за него!» — приводит слова Ямаля журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Ямаль в матче с Саудовской Аравией провёл на поле 45 минут и был заменён в перерыве матча. Вместо Ямаля на поле вышел нападающий Йереми Пино. За время, проведённое на поле, Ямаль отметился забитым голом, который стал для него дебютным на чемпионатах мира.