«Он сам об этом сказал». Главный тренер Аргентины — о состоянии Месси на фоне болезни отца

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони сообщил, что команда оказывает капитану Лионелю Месси полную моральную поддержку в связи с информацией о тяжёлой болезни его отца.

«Это коллектив, который проходит через любые обстоятельства, как позитивные, так и негативные. Когда рядом есть друг, такие моменты переживать проще, лучше ими делиться. И это чувство есть у всех нас. Я думаю, что он это тоже ощущает, так как он сам об этом сказал. Мне, если честно, добавить больше нечего», — приводит слова Скалони TyC Sports.

Ранее журналистка Флоренсия Пенья с телеканала Luzu TV извинилась перед Месси за распространение неверных сведений о смерти его отца. По сообщению телеканала, Пенья покинула свой пост, а также были уволены другие сотрудники, причастные к подготовке этого выпуска. Luzu TV направил семье футболиста официальные извинения.

В стартовом матче сборной Аргентины на ЧМ-2026 Месси оформил хет-трик во встрече с командой Алжира (3:0). Таким образом, Месси обошёл легендарного бразильского форварда Роналдо по количеству голов на чемпионатах мира и повторил голевой рекорд бывшего форварда Германии Мирослава Клозе по голам на ЧМ. Теперь на его счету 16 мячей — именно это число долгие годы являлось рекордным.