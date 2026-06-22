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«Давайте вести себя как большие страны». Фатих Терим обратился после провала Турции

«Давайте вести себя как большие страны». Фатих Терим обратился после провала Турции
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Бывший главный тренер сборной Турции Фатих Терим призвал к более сдержанной реакции на неудачное выступление национальной команды и отметил важность поддержки в период кризиса.

«Прошу: давайте сделаем это в правильной манере. Давайте вести себя как большие команды и большие страны. Они тоже проигрывают, но умеют очень быстро подниматься после поражений — это и есть самое важное отличие. Этот матч, конечно, будет подвергнут критике и анализу, единственная моя просьба — не быть жёсткими и разрушительными. Именно они привели нас сюда, и завтра мы снова будем многого ждать от них.

Я говорю это как человек, которому на чемпионате Европы во Франции желали зла даже ребёнку в утробе дочери. Прошу, не надо так. Если бы мы были страной, которая умеет с любовью и конструктивно говорить о своих ошибках, мы поднимались бы намного быстрее. Мы ездили с ними на чемпионаты мира и Европы, и в следующий раз продолжим это делать. Оставайтесь с любовью», — заявил Терим, слова которого приводит аккаунт
Forza Cimbom в Х.

Турция проиграла оба матча на чемпионате мира и лишилась возможности выйти в плей-офф.

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