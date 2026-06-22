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Салах прокомментировал историческую победу Египта над Новой Зеландией на ЧМ

Салах прокомментировал историческую победу Египта над Новой Зеландией на ЧМ
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Нападающий сборной Египта Мохамед Салах, признанный лучшим игроком матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 с Новой Зеландией (3:1), высказался об исторической победе своей команды на мировом первенстве. Отметим, что данная виктория стала первой для североафриканской команды в истории турнира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 04:00 МСК
Новая Зеландия
Окончен
1 : 3
Египет
1:0 Сёрман – 15'     1:1 Зико – 58'     1:2 Салах – 67'     1:3 Трезеге – 82'    

«Это невероятно. Я не знаю, как это выразить словами. Это огромное достижение для всех игроков, для всего персонала, поэтому, надеюсь, мы сможем продолжить в том же духе в команде, войти в историю и пройти квалификацию – и в будущем это будет вспоминаться как одно из лучших достижений в истории [египетского футбола]. Мы должны наслаждаться сегодняшним днём, наслаждаться завтрашним днём, а затем сосредоточиться на следующей игре», — приводит слова Салаха официальный сайт ФИФА.

В 1-м туре группы G сборная Египта сыграла вничью с Бельгией (1:1), а Новая Зеландия отобрала очки у Ирана (2:2). В заключительном, 3-м туре египтяне встретятся с иранцами (27 июня), а новозеландцы — с бельгийцами (также 27 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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