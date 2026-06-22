Салах прокомментировал историческую победу Египта над Новой Зеландией на ЧМ

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах, признанный лучшим игроком матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 с Новой Зеландией (3:1), высказался об исторической победе своей команды на мировом первенстве. Отметим, что данная виктория стала первой для североафриканской команды в истории турнира.

«Это невероятно. Я не знаю, как это выразить словами. Это огромное достижение для всех игроков, для всего персонала, поэтому, надеюсь, мы сможем продолжить в том же духе в команде, войти в историю и пройти квалификацию – и в будущем это будет вспоминаться как одно из лучших достижений в истории [египетского футбола]. Мы должны наслаждаться сегодняшним днём, наслаждаться завтрашним днём, а затем сосредоточиться на следующей игре», — приводит слова Салаха официальный сайт ФИФА.

В 1-м туре группы G сборная Египта сыграла вничью с Бельгией (1:1), а Новая Зеландия отобрала очки у Ирана (2:2). В заключительном, 3-м туре египтяне встретятся с иранцами (27 июня), а новозеландцы — с бельгийцами (также 27 июня).