«Должны обыграть Бельгию». Тренер Новой Зеландии — после поражения от Египта на ЧМ

Главный тренер сборной Новой Зеландии Даррен Базели прокомментировал поражение своей команды в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с Египтом. Встреча завершилась со счётом 1:3.

«Это разочарование. В первом тайме мы играли очень хорошо. Мы доминировали во владении мячом и создали много моментов. Во втором тайме мы вышли на поле и, на мой взгляд, играли неплохо, но нам не хватило темпа. Египет увеличил темп, и мы не смогли повторить то, что так хорошо делали в первом тайме. В конечном итоге это нам навредило. У нас ещё осталась одна игра, и мы можем войти в историю. Теперь мы знаем, что должны обыграть Бельгию», — приводит слова официальный сайт ФИФА.

В 1-м туре группы G сборная Новой Зеландии сыграла вничью с Ираном (2:2), а Египет отобрал очки у Бельгии (1:1). В заключительном, 3-м туре, новозеландцы встретятся с бельгийцами (27 июня), а египтяне — с иранцами (также 27 июня).