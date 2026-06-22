Исторический успех Египта с голом Салаха, игрок «Краснодара» забил на ЧМ. Главное к утру

Египет добился первой победы в истории чемпионатов мира, уверенно переиграв Новую Зеландию во встрече 2-го тура мирового первенства 2026 года, сборная Уругвая сенсационно разделила очки с национальной командой Кабо-Верде на ЧМ, Бельгия сыграла вничью с Ираном в матче группового этапа чемпионата мира. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».