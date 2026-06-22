Исторический успех Египта с голом Салаха, игрок «Краснодара» забил на ЧМ. Главное к утру
Египет добился первой победы в истории чемпионатов мира, уверенно переиграв Новую Зеландию во встрече 2-го тура мирового первенства 2026 года, сборная Уругвая сенсационно разделила очки с национальной командой Кабо-Верде на ЧМ, Бельгия сыграла вничью с Ираном в матче группового этапа чемпионата мира. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Сборная Египта уверенно обыграла Новую Зеландию, на счету Салаха гол и ассист.
- Уругвай и Кабо-Верде сыграли вничью в матче ЧМ-2026, хабвек «Краснодара» Ленини забил гол.
- Бельгия и Иран не забили голов в матче чемпионата мира по футболу — 2026.
- 44-летняя Серена Уильямс получила уайлд-кард в одиночный разряд Уимблдона-2026.
- АЕК хочет приобрести Баринова у ЦСКА. Игрока желает видеть в команде Николич.
- Сборная России стала третьей в медальном зачёте на ЧЕ по фехтованию.
- Сборная Испании разгромила Саудовскую Аравию в игре ЧМ, у Ямаля — гол, у Оярсабаля — дубль.
- «Оттава» и «Флорида» осуществили обмен с участием капитана канадцев Брэди Ткачука.
- Хавбек «Краснодара» Ленини стал автором первого гола в истории Кабо-Верде на ЧМ.
- Линда Носкова — чемпионка турнира WTA-500 в Берлине.
- Испания повторила рекорд сборной Бразилии по числу игр подряд без поражений всех времён.
- Сборная Ирана выставила самый возрастной стартовый состав в истории ЧМ на игру с Бельгией.
- Мужская сборная России по рапире проиграла в матче за третье место на ЧЕ по фехтованию.
- В Федерации футбола Турции сделали заявление о будущем Монтеллы после провала на ЧМ.
Материалы по теме
Комментарии