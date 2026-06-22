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22 июня главные новости спорта, результаты ЧМ-2026, трансферы, НХЛ, теннис, статистика и рекорд ЧМ, сенсации ЧМ

Исторический успех Египта с голом Салаха, игрок «Краснодара» забил на ЧМ. Главное к утру
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Египет добился первой победы в истории чемпионатов мира, уверенно переиграв Новую Зеландию во встрече 2-го тура мирового первенства 2026 года, сборная Уругвая сенсационно разделила очки с национальной командой Кабо-Верде на ЧМ, Бельгия сыграла вничью с Ираном в матче группового этапа чемпионата мира. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Сборная Египта уверенно обыграла Новую Зеландию, на счету Салаха гол и ассист.
  2. Уругвай и Кабо-Верде сыграли вничью в матче ЧМ-2026, хабвек «Краснодара» Ленини забил гол.
  3. Бельгия и Иран не забили голов в матче чемпионата мира по футболу — 2026.
  4. 44-летняя Серена Уильямс получила уайлд-кард в одиночный разряд Уимблдона-2026.
  5. АЕК хочет приобрести Баринова у ЦСКА. Игрока желает видеть в команде Николич.
  6. Сборная России стала третьей в медальном зачёте на ЧЕ по фехтованию.
  7. Сборная Испании разгромила Саудовскую Аравию в игре ЧМ, у Ямаля — гол, у Оярсабаля — дубль.
  8. «Оттава» и «Флорида» осуществили обмен с участием капитана канадцев Брэди Ткачука.
  9. Хавбек «Краснодара» Ленини стал автором первого гола в истории Кабо-Верде на ЧМ.
  10. Линда Носковачемпионка турнира WTA-500 в Берлине.
  11. Испания повторила рекорд сборной Бразилии по числу игр подряд без поражений всех времён.
  12. Сборная Ирана выставила самый возрастной стартовый состав в истории ЧМ на игру с Бельгией.
  13. Мужская сборная России по рапире проиграла в матче за третье место на ЧЕ по фехтованию.
  14. В Федерации футбола Турции сделали заявление о будущем Монтеллы после провала на ЧМ.
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