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Никитин обозначил виновного в потере очков Уругваем в матче с Кабо-Верде

Никитин обозначил виновного в потере очков Уругваем в матче с Кабо-Верде
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Российский экс-футболист Алексей Никитин обозначил виновного из числа сборной Уругвая в потере очков в матче 2-го тура ЧМ-2026 с Кабо-Верде. Он выделил со знаком минус вратаря Фернандо Муслеру. По мнению эксперта, второй пропущенный мяч уругвайцев — исключительно вина вратаря. Игра завершилась со счётом 2:2.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 01:00 МСК
Уругвай
Окончен
2 : 2
Кабо-Верде
0:1 Ленини – 21'     1:1 Араухо Вильчес – 44'     2:1 Каноббио – 45+6'     2:2 Варела – 61'    

«Что касается штрафного удара, то я бы не стал его записывать на счёт Муслеры. 90% вины за тот гол несут ребята, стоявшие в стенке. А второй гол, конечно, вратаря. Возможно, неуверенность, которая сквозила в действиях Муслеры ещё в матче против Саудовской Аравии, заставила его принять неверное решение в этом эпизоде. Вратарь не имеет права совершать такие действия. Для меня это просто необъяснимый поступок. Но, как говорится, психология покрывает тактику, технику и физику. Психология подвела Муслеру», — сказал Никитин в эфире «Матч ТВ».

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