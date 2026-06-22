Никитин обозначил виновного в потере очков Уругваем в матче с Кабо-Верде

Российский экс-футболист Алексей Никитин обозначил виновного из числа сборной Уругвая в потере очков в матче 2-го тура ЧМ-2026 с Кабо-Верде. Он выделил со знаком минус вратаря Фернандо Муслеру. По мнению эксперта, второй пропущенный мяч уругвайцев — исключительно вина вратаря. Игра завершилась со счётом 2:2.

«Что касается штрафного удара, то я бы не стал его записывать на счёт Муслеры. 90% вины за тот гол несут ребята, стоявшие в стенке. А второй гол, конечно, вратаря. Возможно, неуверенность, которая сквозила в действиях Муслеры ещё в матче против Саудовской Аравии, заставила его принять неверное решение в этом эпизоде. Вратарь не имеет права совершать такие действия. Для меня это просто необъяснимый поступок. Но, как говорится, психология покрывает тактику, технику и физику. Психология подвела Муслеру», — сказал Никитин в эфире «Матч ТВ».