Ламин Ямаль рассказал, кому посвятил дебютный гол на ЧМ

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль рассказал, кому посвятил дебютный гол на чемпионатах мира. Накануне он отметился забитым мячом в игре 2-го тура ЧМ-2026 со сборной Саудовской Аравии (4:0).

«Этот гол посвящается моей матери, моей девушке, моей семье, моим друзьям и всем присутствующим здесь, а также жителям Матаро», — приводит слова Ямаля журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Ямаль в матче с Саудовской Аравией провёл на поле 45 минут и был заменён в перерыве матча. Вместо Ямаля на поле вышел нападающий Йереми Пино. За время, проведённое на поле, Ямаль отметился забитым голом, который стал для него дебютным на чемпионатах мира.