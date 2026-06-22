Оярсабаль догнал Морьентеса, выйдя на 7-е место в бомбардирской гонке в истории Испании

Форвард сборной Испании Микель Оярсабаль вышел на седьмое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Испании. Микель отметился дублем и передачей в первом тайме матча 2-го тура ЧМ-2026 с Саудовской Аравией (4:0) и улучшил своё положение в рейтинге.

Теперь у него 27 мячей в 55 матчах. По этому показателю он опередил Эмилио Бутрагеньо (26) и догнал Фернандо Морьентеса (27). Следующей целью форварда является результат Фернандо Йерро — 29 голов.

Лучшим из действующих футболистов в данном рейтинге всё ещё является Альваро Мората с 37 мячами (четвёртый в общем топе). Преследует Оярсабаля пока только Ферран Торрес, не сумевший отличиться в матче с саудовцами. На его счету пока что 24 гола. Рекордсмен по-прежнему Давид Вилья с 59 мячами. Далее — Рауль (44) и Фернандо Торрес (38).