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Оярсабаль догнал Морьентеса, выйдя на 7-е место в бомбардирской гонке в истории Испании

Оярсабаль догнал Морьентеса, выйдя на 7-е место в бомбардирской гонке в истории Испании
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Форвард сборной Испании Микель Оярсабаль вышел на седьмое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Испании. Микель отметился дублем и передачей в первом тайме матча 2-го тура ЧМ-2026 с Саудовской Аравией (4:0) и улучшил своё положение в рейтинге.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Испания
Окончен
4 : 0
Саудовская Аравия
1:0 Ямаль – 10'     2:0 Оярсабаль – 21'     3:0 Оярсабаль – 24'     4:0 Аль-Тамбакти – 49'    

Теперь у него 27 мячей в 55 матчах. По этому показателю он опередил Эмилио Бутрагеньо (26) и догнал Фернандо Морьентеса (27). Следующей целью форварда является результат Фернандо Йерро — 29 голов.

Лучшим из действующих футболистов в данном рейтинге всё ещё является Альваро Мората с 37 мячами (четвёртый в общем топе). Преследует Оярсабаля пока только Ферран Торрес, не сумевший отличиться в матче с саудовцами. На его счету пока что 24 гола. Рекордсмен по-прежнему Давид Вилья с 59 мячами. Далее — Рауль (44) и Фернандо Торрес (38).

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