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Де ла Фуэнте назвал игрока команды, который способен войти в историю испанского футбола

Де ла Фуэнте назвал игрока команды, который способен войти в историю испанского футбола
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился мыслями о форварде команды Микеле Оярсабале, который оформил дубль и сделал голевой пас в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с Саудовской Аравией (4:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Испания
Окончен
4 : 0
Саудовская Аравия
1:0 Ямаль – 10'     2:0 Оярсабаль – 21'     3:0 Оярсабаль – 24'     4:0 Аль-Тамбакти – 49'    

«Влияние Микеля [Оярсабаля] на команду огромно, возможно, больше, чем у любого другого игрока в мире. Я убеждён, что он футболист, который способен войти в историю испанского футбола. Его статистика просто сумасшедшая, поэтому я очень рад его выступлению и надеюсь, что мы сможем по-настоящему оценить его», — приводит слова де ла Фуэнте NBC News.

В 3-м туре испанская национальная команда встретится с Уругваем (27 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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