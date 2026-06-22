Де ла Фуэнте назвал игрока команды, который способен войти в историю испанского футбола

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился мыслями о форварде команды Микеле Оярсабале, который оформил дубль и сделал голевой пас в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с Саудовской Аравией (4:0).

«Влияние Микеля [Оярсабаля] на команду огромно, возможно, больше, чем у любого другого игрока в мире. Я убеждён, что он футболист, который способен войти в историю испанского футбола. Его статистика просто сумасшедшая, поэтому я очень рад его выступлению и надеюсь, что мы сможем по-настоящему оценить его», — приводит слова де ла Фуэнте NBC News.

В 3-м туре испанская национальная команда встретится с Уругваем (27 июня).