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Мбаппе отреагировал на критику болельщиков и экспертов в адрес Дембеле

Мбаппе отреагировал на критику болельщиков и экспертов в адрес Дембеле
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отреагировал на критику болельщиков и экспертов в адрес своего соотечественника Усмана Дембеле. Форвард отметил, что Дембеле был лучшим игроком атаки в сборной Франции в матче 1-го тура ЧМ-2026 с Сенегалом (3:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 1
Сенегал
1:0 Мбаппе – 66'     2:0 Баркола – 82'     2:1 Мбайе – 90+5'     3:1 Мбаппе – 90+6'    

«Я пересмотрел матч с Сенегалом. И могу сказать, что в первом тайме Усман был лучшим из нашей атакующей четвёрки. Он больше всех выделялся в нападении. Усман уравновешен, он обладатель «Золотого мяча», ему доверяют и его уважают. Я уверен, что он будет прогрессировать [на чемпионате мира]. Думаю, он станет для нас ключевым игроком. Я в этом не сомневаюсь», – приводит слова Мбаппе Goal.

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