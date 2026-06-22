Мбаппе отреагировал на критику болельщиков и экспертов в адрес Дембеле

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отреагировал на критику болельщиков и экспертов в адрес своего соотечественника Усмана Дембеле. Форвард отметил, что Дембеле был лучшим игроком атаки в сборной Франции в матче 1-го тура ЧМ-2026 с Сенегалом (3:1).

«Я пересмотрел матч с Сенегалом. И могу сказать, что в первом тайме Усман был лучшим из нашей атакующей четвёрки. Он больше всех выделялся в нападении. Усман уравновешен, он обладатель «Золотого мяча», ему доверяют и его уважают. Я уверен, что он будет прогрессировать [на чемпионате мира]. Думаю, он станет для нас ключевым игроком. Я в этом не сомневаюсь», – приводит слова Мбаппе Goal.