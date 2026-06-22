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Оярсабаль прокомментировал свой перформанс в матче Испания — Саудовская Аравия на ЧМ

Оярсабаль прокомментировал свой перформанс в матче Испания — Саудовская Аравия на ЧМ
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Лучший игрок матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года Испания — Саудовская Аравия нападающий Микель Оярсабаль высказался о победе «красной фурии» и своём перформансе в этой игре. Встреча завершилась со счётом 4:0, а баскский форвард отметился дублем и голевым пасом.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Испания
Окончен
4 : 0
Саудовская Аравия
1:0 Ямаль – 10'     2:0 Оярсабаль – 21'     3:0 Оярсабаль – 24'     4:0 Аль-Тамбакти – 49'    

«В конце концов, это просто забавный факт. Я не придаю этому особого значения. Что есть, то есть. Я счастлив, что забил и помог команде. Так или иначе, я всегда стараюсь делать то, что лучше для команды. Когда ты что-то делаешь не так, когда всё идёт не по плану, ты критикуешь себя и смотришь внутрь себя, чтобы стать лучше. Мы знали, что можем сыграть гораздо лучше, чем в тот день [c Кабо-Верде]. Вот и всё. Мы с нетерпением ждали возможности всё исправить. Было очень важно начать с правильной ноги, и именно это у нас получилось», — приводит слова Оярсабаля NBC News.

В 3-м туре испанская национальная команда встретится с Уругваем (27 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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