Магомед‑Шапи Сулейманов назвал лучших футболистов, с которыми играл

Нападающий американского «Спортинг Канзас‑Сити» Магомед‑Шапи Сулейманов ответил на вопрос о самом сильном партнёре, с которым он играл, а также назвал сильнейшего футболиста, против которого выступал. Шапи — воспитанник академии «Краснодара», он играл за первую команду чёрно-зелёных. За «Канзас-Сити» вингер выступает с начала 2025 года.

«Самый сильный игрок в России – Малком. Партнёр – Перейра из «Краснодара». В МЛС если не брать Месси, то Марко Ройс», — сказал Сулейманов в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Отметим, что Сулейманов выступал также за турецкий «Гиресунспор», израильский «Хапоэль» и греческий «Арис».