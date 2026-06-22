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Кахигао объяснил, почему хотел бы подписать Родри в «Спартак»

Кахигао объяснил, почему хотел бы подписать Родри в «Спартак»
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Спортивный директор московского «Спартака» Фрэнсис Кахигао объяснил, почему хотел бы подписать хавбека «Манчестер Сити» Родри в стан красно-белых.

— Вы говорили, что если бы был неограниченный бюджет, то вы бы подписали в «Спартак» Родри. Почему именно Родри?
— Мне кажется, что это не просто высококлассный футболист, который выиграл множество трофеев. Я думаю, что это системообразующий игрок. Он объединяет команду на поле и вне его. Но и сам я много лет играл в полузащите. Да и вообще у нас, испанцев, особая любовь к игрокам центра поля, которые связывают команду. Это очень важно в футболе. Кто-то мог бы на моём месте назвать более заметного игрока. Но я вижу в Родри футболиста, который не просто играет, но и помогает играть команде. Для меня это настоящее футбольное золото, — сказал Кахигао в видео на YouTube-канале «Спартака».

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