Лукас Бергвалль хочет покинуть «Тоттенхэм» — Sky Sports

20-летний полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Бергвалль сообщил руководству клуба о желании перейти в другую команду во время летнего трансферного окна, сообщает Sky Sports.

По данным источника, футболист хотел бы попробовать себя в другой команде и чаще выходить в стартовом составе. Сообщается, что «шпоры» находятся в поиске игроков для усиления полузащиты, поэтому уход Бергвалля не исключается. Срок действия трудового договора футболиста с «Тоттенхэм Хотспур» рассчитан до лета 2031 года.

Ранее «Челси» и «Астон Вилла» пытались подписать полузащитника, но лондонцы отказались обсуждать трансфер.

Бергвалль перешёл в «Тоттенхэм» из «Юргордена» в 2024 году. В минувшем сезоне он провел 33 матча за английскую команду, забил один гол и отдал пять результативных передач. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость хавбека составляет € 35 млн.