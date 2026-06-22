Аргентина — Австрия: онлайн-трансляция матча чемпионата мира по футболу — 2026 началась

Сегодня, 22 июня, состоится матч 2-го тура группы J чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Аргентины и Австрии. Игра пройдёт на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляцию этой встречи также можно будет посмотреть в Okko. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию матча.

В 1-м туре группы J аргентинская национальная команда обыграла Алжир (3:0), а Австрия победила Иорданию (3:1). В 3-м туре сборная Аргентины встретится с Иорданией (28 июня), а Австрия — с Алжиром (28 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.