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Франция — Ирак: онлайн-трансляция матча чемпионата мира по футболу — 2026 начнётся в 00:00 мск

Франция — Ирак: онлайн-трансляция матча ЧМ по футболу — 2026 начнётся в 00:00 мск
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23 июня в рамках 2-го тура группы I чемпионата мира по футболу 2026 года сборная Франции сыграет с Ираком. Встреча пройдёт на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США), начало — в 00:00 мск. Прямую трансляцию покажет «Кинопоиск». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 00:00 МСК
Франция
Не начался
Ирак
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В стартовом туре французы обыграли Сенегал (3:1), а Ирак уступил Норвегии (1:4). В 3-м туре Франция встретится с Норвегией (27 июня), а Ирак — с Сенегалом (26 июня).

Групповой этап проходит с 11 по 27 июня: команды играют по круговой системе, проводя по три матча. В плей-офф выйдут две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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