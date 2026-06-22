Главное с ЧМ-2026 на 22 июня: уникальный гол игрока «Краснодара», рекорды сборной Испании
«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: футболист «Краснодара» Кевин Ленини забил гол за Кабо-Верде и был признан лучшим игроком матча, а Испания собрала солидный урожай новых рекордов и исторических достижений.
Главное с ЧМ-2026 на 18 июня:
- Игрок «Краснодара» Ленини установил уникальное достижение — он стал автором первого гола Кабо-Верде в истории чемпионатов мира.
- Тренер Бельгии назвал причины потери очков сборной в матче с Ираном на ЧМ-2026.
- ФИФА признала игрока «Краснодара» лучшим в матче Уругвай — Кабо-Верде.
- Оярсабаль установил национальный рекорд ЧМ, превзойдя достижение 92-летней давности.
- Испания повторила рекорд сборной Бразилии всех времён по числу игр подряд без поражений
- Ямаль впервые забил на чемпионате мира и посвятил этому новый пост в соцсетях.
- Вингер Португалии рассказал, заставляют ли игроков сборной пасовать на Роналду.
- Мохамед Салах — лучший игрок исторического для Египта матча с Новой Зеландией на ЧМ
- Сборная Испании установила уникальное достижение, никому не покорявшееся в истории ЧМ.
- Главу Федерации футбола Турции выступил с эмоциональным заявлением после вылета сборной с ЧМ-2026.
С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться тут, а расписание встреч, которые пройдут сегодня, доступно по ссылке.
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