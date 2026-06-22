Главное с ЧМ-2026 на 22 июня: уникальный гол игрока «Краснодара», рекорды сборной Испании

«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: футболист «Краснодара» Кевин Ленини забил гол за Кабо-Верде и был признан лучшим игроком матча, а Испания собрала солидный урожай новых рекордов и исторических достижений.

Главное с ЧМ-2026 на 18 июня:

С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться тут, а расписание встреч, которые пройдут сегодня, доступно по ссылке.