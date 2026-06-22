Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главное с ЧМ-2026 на 22 июня: уникальный гол игрока «Краснодара», рекорды сборной Испании

Главное с ЧМ-2026 на 22 июня: уникальный гол игрока «Краснодара», рекорды сборной Испании
Комментарии

«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: футболист «Краснодара» Кевин Ленини забил гол за Кабо-Верде и был признан лучшим игроком матча, а Испания собрала солидный урожай новых рекордов и исторических достижений.

Главное с ЧМ-2026 на 18 июня:

  1. Игрок «Краснодара» Ленини установил уникальное достижение — он стал автором первого гола Кабо-Верде в истории чемпионатов мира.
  2. Тренер Бельгии назвал причины потери очков сборной в матче с Ираном на ЧМ-2026.
  3. ФИФА признала игрока «Краснодара» лучшим в матче Уругвай — Кабо-Верде.
  4. Оярсабаль установил национальный рекорд ЧМ, превзойдя достижение 92-летней давности.
  5. Испания повторила рекорд сборной Бразилии всех времён по числу игр подряд без поражений
  6. Ямаль впервые забил на чемпионате мира и посвятил этому новый пост в соцсетях.
  7. Вингер Португалии рассказал, заставляют ли игроков сборной пасовать на Роналду.
  8. Мохамед Салахлучший игрок исторического для Египта матча с Новой Зеландией на ЧМ
  9. Сборная Испании установила уникальное достижение, никому не покорявшееся в истории ЧМ.
  10. Главу Федерации футбола Турции выступил с эмоциональным заявлением после вылета сборной с ЧМ-2026.

С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться тут, а расписание встреч, которые пройдут сегодня, доступно по ссылке.

Календарь ЧМ по футбол 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футбол 2026 года
Материалы по теме
Народная таблица чемпионата мира. Кто должен выиграть ЧМ-2026?
Рейтинг
Народная таблица чемпионата мира. Кто должен выиграть ЧМ-2026?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android