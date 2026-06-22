Талалаев сообщил, когда к «Балтике» присоединится после травмы лучший бомбардир Хиль

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев сообщил, когда к команде присоединится после травмы нападающий Брайан Хиль. По итогам прошлого сезона форвард забил 13 мячей за «Балтику» в рамках Мир Российской Премьер-Лиги и стал лучшим бомбардиром команды.

«Бориско уже готов на 100 процентов, тренируется без ограничений. Хиль со второго сбора начнёт работу в общей группе. У Филина операция прошла хорошо. Сейчас Саша проходит реабилитацию. Увидимся с ним на одном из сборов. Возвращение в общую группу планируется в конце октября», — рассказал Талалаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.