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Аршавин ответил на вопрос, кто виноват в поражении сборной России от Словении в 2009-м

Аршавин ответил на вопрос, кто виноват в поражении сборной России от Словении в 2009-м
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Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин ответил на вопрос, кто виноват в поражении сборной России от Словении в ответном стыковом матче за право участвовать на ЧМ-2010 в ЮАР. Первую игру россияне выиграли со счётом 2:1, во второй проиграли 0:1, словенцы прошли на чемпионат мира благодаря правилу гола на выезде.

— Оглядываясь назад, как вы считаете, кто виноват в том поражении?
— Ну, я думаю, что трудно обвинять кого-то одного. Просто, видишь, так обстоятельства сложились, что мы забили, не забили… Я говорю, в домашней игре 3:0 надо было делать, а стало 2:1. А на выезде… Ну, блин. Они в первом тайме нас смели как домашняя команда, а во втором мы в меньшинстве играли с какой-то минуты. И, видишь, не смогли распечатать, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

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