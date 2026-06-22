Аршавин ответил на вопрос, кто виноват в поражении сборной России от Словении в 2009-м

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин ответил на вопрос, кто виноват в поражении сборной России от Словении в ответном стыковом матче за право участвовать на ЧМ-2010 в ЮАР. Первую игру россияне выиграли со счётом 2:1, во второй проиграли 0:1, словенцы прошли на чемпионат мира благодаря правилу гола на выезде.

— Оглядываясь назад, как вы считаете, кто виноват в том поражении?

— Ну, я думаю, что трудно обвинять кого-то одного. Просто, видишь, так обстоятельства сложились, что мы забили, не забили… Я говорю, в домашней игре 3:0 надо было делать, а стало 2:1. А на выезде… Ну, блин. Они в первом тайме нас смели как домашняя команда, а во втором мы в меньшинстве играли с какой-то минуты. И, видишь, не смогли распечатать, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.