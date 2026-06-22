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Салах стал самым возрастным автором гола сборной Египта на ЧМ за всю историю

Салах стал самым возрастным автором гола сборной Египта на ЧМ за всю историю
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34-летний нападающий сборной Египта Мохамед Салах стал самым возрастным автором гола национальной команды на чемпионатах мира за всю историю, сообщает Opta.

В матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с национальной командой Новой Зеландии (3:1) форвард вывел египтян вперёд, забив на 67-й минуте, в возрасте 34 лет и 7 дней.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 04:00 МСК
Новая Зеландия
Окончен
1 : 3
Египет
1:0 Сёрман – 15'     1:1 Зико – 58'     1:2 Салах – 67'     1:3 Трезеге – 82'    

Экс-футболист «Ливерпуля» побил рекорд Магди Абдельгани, поразившего ворота сборной Нидерландов в 1990 году незадолго до своего 31-летия (30 лет и 320 дней).

После двух туров группового этапа чемпионата мира сборная Египта набрала четыре очка и возглавляет группу G. Следующая встреча национальной команды состоится 27 июня с Ираном.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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