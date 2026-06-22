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Матч ЧМ-2026 между сборными Франции и Ирака под угрозой срыва — RMC Sport

Матч ЧМ-2026 между сборными Франции и Ирака под угрозой срыва — RMC Sport
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Матч 2-го тура группы I чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Франции и Ирака находится под угрозой срыва из-за неблагоприятного прогноза погоды, сообщает известное онлайн-издание RMC Sport. По данным источника, в день игры в Филадельфии ожидается гроза и проливные дожди, которые могут помешать проведению матча.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 00:00 МСК
Франция
Не начался
Ирак
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Встреча между французами и иракцами должна пройти на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» 23 июня. Начало — в 00:00 по московскому времени.

В стартовом туре французы обыграли Сенегал (3:1), а Ирак уступил Норвегии (1:4). В 3-м туре Франция встретится с Норвегией (27 июня), а Ирак — с Сенегалом (26 июня).

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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