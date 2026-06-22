Матч ЧМ-2026 между сборными Франции и Ирака под угрозой срыва — RMC Sport

Матч 2-го тура группы I чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Франции и Ирака находится под угрозой срыва из-за неблагоприятного прогноза погоды, сообщает известное онлайн-издание RMC Sport. По данным источника, в день игры в Филадельфии ожидается гроза и проливные дожди, которые могут помешать проведению матча.

Встреча между французами и иракцами должна пройти на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» 23 июня. Начало — в 00:00 по московскому времени.

В стартовом туре французы обыграли Сенегал (3:1), а Ирак уступил Норвегии (1:4). В 3-м туре Франция встретится с Норвегией (27 июня), а Ирак — с Сенегалом (26 июня).