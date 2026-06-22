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Кахигао оценил потенциал «Спартака» на уровне Лиги Европы

Кахигао оценил потенциал «Спартака» на уровне Лиги Европы
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Спортивный директор московского «Спартака» Фрэнсис Кахигао оценил потенциал нынешней команды красно-белых на уровне Лиги Европы УЕФА.

«Какой уровень «Спартака» для еврокубков сейчас? Поскольку речь идёт о Лиге Европы, то, думаю, сейчас мы могли бы конкурировать с соперниками там. Думаю, к этому и надо стремиться, чтобы с тобой было сложно играть любому сопернику. Не стоит забывать, что победа складывается из множества факторов. Сможет ли «Спартак» достойно играть в Лиге Европы? Безусловно. В рамках группового этапа мы бы серьёзно поборолись», — сказал Кахигао в видео на YouTube-канале «Спартака».

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