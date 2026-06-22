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Энцо Фернандес сравнил ЧМ-2026 с турниром в Катаре

Энцо Фернандес сравнил ЧМ-2026 с турниром в Катаре
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Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес сравнил чемпионат мира 2026 года с турниром 2022 года в Катаре на предматчевой пресс-конференции.

«Я чувствую, что футбол становится всё более и более одинаковым. Этот чемпионат мира более конкурентен, чем чемпионат мира в Катаре. Есть много сборных, которые удивляют и играют большую роль», – приводит слова Фернандеса TyC Sports.

22 июня во 2-м туре группы J чемпионата мира по футболу 2026 года сборная Аргентины встретится с Австрией, а в 3-м туре — с Иорданией (28 июня).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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