«Есть вопросики». Сулейманов — о вызываемых в сборную России футболистах

Нападающий американского «Спортинг Канзас‑Сити» Магомед‑Шапи Сулейманов рассказал, что никогда не общался с главным тренером сборной России Валерием Карпиным на предмет своего вызова в национальную команду. Также Сулейманов отметил, что у него есть вопросы относительно тех футболистов, которые получают приглашения в сборную.

«Никогда не контактировал с Карпиным. Я иногда смотрю на заявку и не понимаю, по каким критериям некоторые люди вызываются. Есть вопросики», — сказал Сулейманов в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Ранее Сулейманов выступал за «Краснодар», турецкий «Гиресунспор», израильский «Хапоэль» и греческий «Арис».