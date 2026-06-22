Тренер сборной Австрии поделился ожиданиями от матча с Аргентиной на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник поделился ожиданиями от матча 2-го тура чемпионата мира — 2026 с Аргентиной на предматчевой конференции.

«Мы должны доказать, что являемся одной из лучших команд на этом чемпионате мира. А это означает, что мы должны играть на очень высоком тактическом уровне, и с точки зрения энергии и храбрости мы должны быть на высшем уровне. Возможно, нам придётся показать лучшее выступление, которое у нас когда-либо было за всё время моей работы», — приводит слова Рангника Reuters.

22 июня сборная Австрии встретится с Аргентиной в матче 2-го тура ЧМ-2026. Игра пройдёт на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (США).