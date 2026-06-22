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Жоао Виктор: ЦСКА давно не выигрывал чемпионство, это наша главная задача на сезон

Жоао Виктор: ЦСКА давно не выигрывал чемпионство, это наша главная задача на сезон
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Защитник московского ПФК ЦСКА Жоао Виктор объявил приоритетную задачу армейской команды на следующий сезон. По его словам, главная цель — завоевать чемпионский титул Мир Российской Премьер-Лиги.

«Наша главная задача на сезон — титул чемпионата России. Это главный трофей, к которому мы все стремимся. ЦСКА давно не завоёвывал чемпионство, но во всех турнирах всегда стремится побеждать», — сказал Жоао Виктор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В минувшем сезоне ЦСКА финишировал на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России. Команду возглавляет россиянин Дмитрий Игдисамов.

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