Игрок «Спартака» Дмитриев: вратарь Кюрасао Возинья сто процентов учился у Довбни

Футболист «Спартака» Игорь Дмитриев с иронией высказался об игре вратаря сборной Кюрасао Элоя Рома в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 с национальной командой Эквадора. Встреча завершилась вничью со счётом 0:0, Ром совершил 15 сейвов по ходу игры.

«Смотрю на чемпионате мира то, что могу. Сейчас будет тяжело. Хотя дальше будет интереснее. Гол Ленини ещё не видел.

Видел вратаря Кюрасао. Сто процентов учился у Довбни. Если бы у него было 15 миллионов в социальной сети, то он не вернулся бы на медосмотр», — передаёт слова Дмитриева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.