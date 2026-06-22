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Игрок «Спартака» Дмитриев: вратарь Кюрасао Возинья сто процентов учился у Довбни

Игрок «Спартака» Дмитриев: вратарь Кюрасао Возинья сто процентов учился у Довбни
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Футболист «Спартака» Игорь Дмитриев с иронией высказался об игре вратаря сборной Кюрасао Элоя Рома в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 с национальной командой Эквадора. Встреча завершилась вничью со счётом 0:0, Ром совершил 15 сейвов по ходу игры.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Эквадор
Окончен
0 : 0
Кюрасао

«Смотрю на чемпионате мира то, что могу. Сейчас будет тяжело. Хотя дальше будет интереснее. Гол Ленини ещё не видел.

Видел вратаря Кюрасао. Сто процентов учился у Довбни. Если бы у него было 15 миллионов в социальной сети, то он не вернулся бы на медосмотр», — передаёт слова Дмитриева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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