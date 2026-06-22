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«Он не боится накричать на тебя». Олли Уоткинс — о методах Тухеля

«Он не боится накричать на тебя». Олли Уоткинс — о методах Тухеля
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Нападающий сборной Англии Олли Уоткинс поделился впечатлением от работы с главным тренером Томасом Тухелем.

«Он не боится накричать на тебя. Он всегда требователен, придерживается стандартов, следя за тем, чтобы мы им соответствовали. Именно это и необходимо, когда цель — победа на чемпионате мира. Мне повезло, что он не накричал на меня в матче с Хорватией. Думаю, я совершил ошибку прямо перед ошибкой Джеда Спенса, но в итоге, к счастью, он накричал на него», — приводит слова Уоткинса журналист Генри Винтер.

Следующий матч сборной Англии состоится 23 июня. Национальная команда встретится с Ганой в Бостоне.

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