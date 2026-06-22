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Дмитриев рассказал о требованиях тренера «Спартака» Карседо для подготовки к сборам

Дмитриев рассказал о требованиях тренера «Спартака» Карседо для подготовки к сборам
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Футболист «Спартака» Игорь Дмитриев рассказал о требованиях главного тренера красно-белых Хуана Карлоса Карседо для подготовки к сборам.

— Карседо отличается от предыдущего тренера? Что было главным в отпуске?
— Была программа тренироваться и готовиться к сборам. Когда перестал лежать тюленчиком? Сегодня (улыбается)! Ладно, шучу. Через недельку начал тренироваться в зале и на поле. Не было такого, что это жестокая программа. Индивидуальная работа отличается от той, что на сборах.

— Как оценишь свой сезон?
— По статистике — она уже лучше, чем в предыдущих. Конечно, хотелось больше забитых мячей и голевых. В конце получил травму и пропустил достаточно много времени. С Карседо разговаривали, я всё понял и принял. Это было ещё до моей травмы, — передаёт слова Дмитриева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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