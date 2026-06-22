Адиев разорвал контракт с белорусским «МЛ Витебск». Тренера ранее отстраняли от работы

Российский тренер Магомед Адиев разорвал контракт с белорусским «МЛ Витебск», сообщает правовая компания «Алетейя», представляющая интересы специалиста. Под руководством Адиева, назначенного в апреле, «МЛ Витебск» одержал четыре победы, сыграл вничью и дважды проиграл. В середине июня клуб сообщил об отстранении россиянина от работы.

«Продолжение трудовых отношений между Адиевым и клубом стало невозможным в результате неправомерных и оскорбительных действий клуба в отношении тренера, направленных на создание невыносимых условий работы и принуждение Адиева к расторжению контракта, изменение его условий, в том числе трудовых функций и обязанностей. Абсолютно намеренное хамское и неприемлемое поведение руководства клуба по отношению к Адиеву стало последней каплей в чаше терпения российского специалиста.

Несмотря на готовность к мирному урегулированию ситуации и поиск путей её конструктивного разрешения, которые неоднократно предпринимались тренером и его представителем, было принято вынужденное решение о досрочном прекращении отношений с клубом и разрыве контракта по уважительной причине», – говорится в сообщении «Алетейи», опубликованное в телеграм-канале организации.