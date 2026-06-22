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«У него есть свои убеждения и идеи». Жоао Виктор охарактеризовал тренера ЦСКА Игдисамова

«У него есть свои убеждения и идеи». Жоао Виктор охарактеризовал тренера ЦСКА Игдисамова
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Защитник ПФК ЦСКА Жоао Виктор охарактеризовал главного тренера армейской команды Дмитрия Игдисамова, который был утверждён в должности по окончании сезона-2025/2026.

«Дмитрий Игдисамов — очень хороший тренер. Вы знаете его лучше, чем я, поскольку ранее он работал в молодёжной команде ЦСКА. У него есть свои убеждения, чёткие идеи. Кроме того, Дмитрий Игоревич всегда готов выслушать игроков. Его двери всегда открыты для нас, мы в любой момент можем с ним что-либо обсудить. Мы вместе с ним готовы к выполнению наших задач», — сказал Жоао Виктор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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