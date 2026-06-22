Главный врач «Спартака» сообщил, что Барко начнёт тренироваться на сборах индивидуально

Главный врач «Спартака» Кирилл Козлов сообщил, что аргентинский хавбек Эсекьель Барко начнёт тренироваться на сборах индивидуально.

«Игроки молодцы. Приехали в оптимальной форме. Все данные, которые получаем, — будем проводить анализ с тренерским штабом для создания оптимального тренировочного процесса.

Барко был травмирован. Врачам основного состава пришлось применить дополнительные процедуры, чтобы он вышел в Суперфинале на поле. В отпуске он находился под контролем врачей. Сегодня он прошел тестирование и диагностику бедра. Думаю, что первые несколько дней он будет тренироваться по индивидуальной программе. Это будет заключительный этап восстановления», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.