Дмитриев рассказал, в каком настроении Барко вернулся в «Спартак» после отпуска

Футболист «Спартака» Игорь Дмитриев высказался о настроении хавбека Эсекьеля Барко в контексте слухов о возможном уходе из московского клуба.

— В каком настроении вернулся Барко? В межсезонье было много слухов о его будущем.

— Да вроде отлично всё. Мне не говорил, что хочет уезжать. То, что он ходил в другой форме, — ничего страшного. Ему же не надо ходить в Аргентине в шортах «Спартака», — передаёт слова Дмитриева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее сообщалось об интересе «Индепендьенте» к полузащитнику красно-белых.

Футболист перешёл в московский «Спартак» летом 2024 года из «Ривер Плейт» за € 14 млн. В прошедшем сезоне Барко провёл за клуб 37 игр во всех турнирах, в которых забил восемь мячей, а также сделал восемь результативных передач. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 16 млн.