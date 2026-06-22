Деклан Райс высказался о плотном графике матчей в этом сезоне — The Telegraph

Полузащитник «Арсенала» и сборной Англии Деклан Райс поделился мыслями о плотном графике матчей в этом сезоне.

«Это абсурдное количество игр. График был безумным, но что мы можем с этим поделать? Нельзя сидеть и жаловаться. Мы должны просто продолжать работать ради таких моментов, как победа в Премьер-лиге. Ты знаешь, что готов сыграть как можно больше матчей, чтобы снова испытать это чувство, особенно понимая, что впереди ещё и чемпионат мира. Ты знаешь, что готов пожертвовать своим телом, чтобы всегда быть в игре. Да, матчей много, но мы отдохнём в конце», — приводит слова Райса The Telegraph.

Во 2-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года сборная Англии встретится с Ганой 23 июня в Бостоне.