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Главный врач «Спартака» рассказал о характере травмы Джику

Главный врач «Спартака» рассказал о характере травмы Джику
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Главный врач «Спартака» Кирилл Козлов рассказал о характере травмы центрального защитника красно-белых Александера Джику. Ганский футболист перешёл в «Спартак» в сентябре прошлого года. В сезоне-2025/2026 он провёл 30 матчей за красно-белых, не записав на свой счёт результативных действий.

«Джику был обязан приехать в сборную Ганы. Но совместно с врачами сборной было принято решение, что он не будет выступать за сборную. У него повреждение задней поверхности бедра. Он приедет чуть позже. Джику выполняет работу в зале. Думаю, что он начнёт индивидуальную работу на поле», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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