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Главный врач «Спартака» Козлов высказался о состоянии здоровья Бабича после тяжёлой травмы

Главный врач «Спартака» Козлов высказался о состоянии здоровья Бабича после тяжёлой травмы
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Главный врач «Спартака» Кирилл Козлов высказался о состоянии здоровья сербского защитника Срджана Бабича после тяжёлой травмы. Серб пропустил прошлый сезон в связи с разрывом крестообразной связки колена. Футболисту была проведена операция. Сейчас он уже вернулся в общую группу красно-белых.

«Бабич был прооперирован после травмы крестообразной связки колена. Закладывается шесть-восемь месяцев на восстановление. Последний месяц прошлого сезона Бабич тренировался в общей группе. Сегодня он показал хороший результат в тестировании. Он начнёт в общей группе», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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