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Главный врач «Спартака»: Самошников готов к работе на сборах

Главный врач «Спартака»: Самошников готов к работе на сборах
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Главный врач московского «Спартака» Кирилл Козлов дал комментарий по поводу состояния Ильи Самошникова, который перешёл в команду около года назад, но с тех пор практически не играл за красно-белых.

«У Самошникова всё нормально, он готов к работе на сборах. У него были эпизоды — вирусные инфекции. Никто не застрахован от этого», — передаёт слова Кирилла Козлова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Самошников перешёл в стан красно-белых минувшим летом. За этот период 28-летний защитник принял участие в шести встречах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

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