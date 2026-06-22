Главный врач «Спартака»: Самошников готов к работе на сборах

Главный врач московского «Спартака» Кирилл Козлов дал комментарий по поводу состояния Ильи Самошникова, который перешёл в команду около года назад, но с тех пор практически не играл за красно-белых.

«У Самошникова всё нормально, он готов к работе на сборах. У него были эпизоды — вирусные инфекции. Никто не застрахован от этого», — передаёт слова Кирилла Козлова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Самошников перешёл в стан красно-белых минувшим летом. За этот период 28-летний защитник принял участие в шести встречах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.