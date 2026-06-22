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Врач «Спартака» рассказал, кто из футболистов начнёт подготовку на сборах позже

Врач «Спартака» рассказал, кто из футболистов начнёт подготовку на сборах позже
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Главный врач «Спартака» Кирилл Козлов рассказал, кто из футболистов команды начнёт подготовку на сборах позже запланированного.

«Ряд игроков пройдёт УМО позже. 29 июня приедут Джику, Денисов и Ву. Умяров, Максименко, Угальде и Мартинс приедут 1 июля», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, прошлый сезон Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» завершил на четвёртом месте в турнирной таблице, отстав от ставшего третьим «Локомотива» на одно очко. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит», второе место занял «Краснодар». «Спартак» выиграл Фонбет Кубок России.

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