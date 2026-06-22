Врач «Спартака» рассказал, кто из футболистов начнёт подготовку на сборах позже

Главный врач «Спартака» Кирилл Козлов рассказал, кто из футболистов команды начнёт подготовку на сборах позже запланированного.

«Ряд игроков пройдёт УМО позже. 29 июня приедут Джику, Денисов и Ву. Умяров, Максименко, Угальде и Мартинс приедут 1 июля», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, прошлый сезон Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» завершил на четвёртом месте в турнирной таблице, отстав от ставшего третьим «Локомотива» на одно очко. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит», второе место занял «Краснодар». «Спартак» выиграл Фонбет Кубок России.