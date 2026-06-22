Зобнин: ни один матч чемпионата мира полностью не смотрел — некоторые команды слабоваты

Капитан «Спартака» Роман Зобнин признался, что не посмотрел полностью ни один матч ЧМ-2026.

«Всё хорошо. Отдохнули, чуть-чуть переключились. Не сказал бы, что отпуск короткий. Успел соскучиться по ребятам. Летал на неделю в Турцию.

Ни один матч чемпионата мира полностью не смотрел. Но за результатами слежу. Удивило, что Бельгия не выиграла у Ирана. Из положительного отмечу хет-трик Месси.

По мне, прошлый формат был интереснее. Команды были высокого уровня. Сейчас тоже интересно, но некоторые слабоваты. Но, например, вчера Иран оказал хорошее сопротивление», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.