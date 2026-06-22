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Зобнин отреагировал на слухи о возможном переходе Малкома в «Спартак»

Зобнин отреагировал на слухи о возможном переходе Малкома в «Спартак»
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Полузащитник и капитан «Спартака» Роман Зобнин отреагировал на слухи в СМИ о возможном переходе в стан-красно-белых вингера «Аль-Хиляля» Малкома, который ранее выступал за «Зенит».

«В футболе всё возможно. Это слухи. Верить или нет… Каждый день выходят новости о трансферах. Я в это не верю. Воспринимаю как данность, когда это случается», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Нападающий выступал за петербуржцев с 2019 по 2023 год. Малком за четыре года в составе сине-бело-голубых забил 42 гола и отдал 27 результативных передач в 109 матчах. Нападающий вместе с командой выиграл девять трофеев, включая четыре победы в Российской Премьер-Лиге. Кроме того, бразилец успел получить российский паспорт.

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