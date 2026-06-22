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Врач «Спартака»: Барко сам сказал, что выйдет в Суперфинале Кубка, — это его характер

Врач «Спартака»: Барко сам сказал, что выйдет в Суперфинале Кубка, — это его характер
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Главный врач «Спартака» Кирилл Козлов прокомментировал решение полузащитника команды Эсекьеля Барко сыграть в Суперфинале Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (1:1, 4:3 пен.) с травмой.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Солари – 36'     1:1 Аугусто – 57'    

«У Барко было повреждение мышц передней поверхности бедра. Все футболисты разные. Травмы протекают по-разному. Мы постарались сделать всё, чтобы он чувствовал себя оптимально на поле. Были обезболивающие уколы. Но в первую очередь — это его характер.

Барко был сам настроен. Он сказал, что выйдет на поле в любой ситуации. В нынешнее время делается персонифицированный подход к каждому футболисту», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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