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Роман Зобнин вспомнил день, когда его позвали в «Спартак»

Роман Зобнин вспомнил день, когда его позвали в «Спартак»
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Капитан и полузащитник «Спартака» Роман Зобнин вспомнил день, когда его пригласили в московский клуб.

— Помнишь день, когда тебя позвали в «Спартак»?
— Мне позвонил агент и сказал, что «Спартак» интересуется. Я взял пару дней на подумать. После пообщались с Родионовым и Аленичевым. Когда есть какое-то предложение, ты не можешь соглашаться в секунду. У меня было время всё оценить. Были ли тогда варианты? Конкретных не было. Я был удивлён, что «Спартак» позвал. Всегда хуже о себе думаешь. Ты не думаешь, что ты в порядке, что у тебя будут предложения. Поэтому предложение «Спартака» и первый вызов в сборную меня удивили, — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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