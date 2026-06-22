Роман Зобнин вспомнил день, когда его позвали в «Спартак»

Капитан и полузащитник «Спартака» Роман Зобнин вспомнил день, когда его пригласили в московский клуб.

— Помнишь день, когда тебя позвали в «Спартак»?

— Мне позвонил агент и сказал, что «Спартак» интересуется. Я взял пару дней на подумать. После пообщались с Родионовым и Аленичевым. Когда есть какое-то предложение, ты не можешь соглашаться в секунду. У меня было время всё оценить. Были ли тогда варианты? Конкретных не было. Я был удивлён, что «Спартак» позвал. Всегда хуже о себе думаешь. Ты не думаешь, что ты в порядке, что у тебя будут предложения. Поэтому предложение «Спартака» и первый вызов в сборную меня удивили, — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.