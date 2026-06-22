Зобнин: у сборной России много перспективных ребят, но на чемпионате мира решают детали

Капитан «Спартака» Роман Зобнин ответил на вопрос, смогла ли бы сборная России выйти из группы на чемпионате мира по футболу 2026 года. Он ушёл от прямого ответа на данный вопрос. Зобнин сообщил, что уровень сборной России тяжело оценивать лишь по товарищеским матчам.

— Вышла бы Россия из группы?

— Не могу сказать, потому что всё зависит от факторов. У нас молодая сборная. Много перспективных ребят. На таких турнирах решают детали.

Матчи сборной России смотрел частично, результаты знал. Сложно оценивать, потому что это товарищеские игры, — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.