Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роман Зобнин: на рекорд Черенкова в «Спартаке» не заглядываю

Роман Зобнин: на рекорд Черенкова в «Спартаке» не заглядываю
Комментарии

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин заявил, что не рассчитывает побить рекорд Фёдора Черенкова по количеству проведённых матчей за красно-белых. На данный момент Зобнин провёл за «Спартак» 308 игр, на счету Черенкова — 515 матчей. Роману 32 года, его контракт с клубом рассчитан до 2027-го.

— У тебя 308 матчей за «Спартак». Не следишь за этим?
— Перед началом прошлого сезона была цель сыграть 300 игр. На этот сезон задачей индивидуальных не ставил. Реально ли это сделать? Это зависит от моего физического состояния. Желание у меня есть. На рекорд Черенкова не заглядываю, — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Материалы по теме
Врач «Спартака»: Барко сам сказал, что выйдет в Суперфинале Кубка, — это его характер
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android