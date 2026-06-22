Роман Зобнин: на рекорд Черенкова в «Спартаке» не заглядываю

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин заявил, что не рассчитывает побить рекорд Фёдора Черенкова по количеству проведённых матчей за красно-белых. На данный момент Зобнин провёл за «Спартак» 308 игр, на счету Черенкова — 515 матчей. Роману 32 года, его контракт с клубом рассчитан до 2027-го.

— У тебя 308 матчей за «Спартак». Не следишь за этим?

— Перед началом прошлого сезона была цель сыграть 300 игр. На этот сезон задачей индивидуальных не ставил. Реально ли это сделать? Это зависит от моего физического состояния. Желание у меня есть. На рекорд Черенкова не заглядываю, — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.