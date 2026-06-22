Зобнин ушёл от ответа на вопрос об окончании карьеры Дзюбы в «Спартаке»

Капитан «Спартака» Роман Зобнин ушёл от прямого ответа на вопрос о возможном возвращении в стан красно-белых опытного форварда Артёма Дзюбы. Сейчас он пребывает в статусе свободного агента. В прошлом сезоне Дзюба выступал за тольяттинский «Акрон», где был одним из лидеров команды.

— Было бы красиво, чтобы Дзюба закончил в «Спартаке»?

— Он футболист высокого уровня. Желаю ему продолжать играть в футбол, чтобы не было травм. Он должен сам принять решение, где он будет играть. Он приносит пользу. Рад, что Артём побил много рекордов, — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.