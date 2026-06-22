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Зобнин ушёл от ответа на вопрос об окончании карьеры Дзюбы в «Спартаке»

Зобнин ушёл от ответа на вопрос об окончании карьеры Дзюбы в «Спартаке»
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Капитан «Спартака» Роман Зобнин ушёл от прямого ответа на вопрос о возможном возвращении в стан красно-белых опытного форварда Артёма Дзюбы. Сейчас он пребывает в статусе свободного агента. В прошлом сезоне Дзюба выступал за тольяттинский «Акрон», где был одним из лидеров команды.

— Было бы красиво, чтобы Дзюба закончил в «Спартаке»?
— Он футболист высокого уровня. Желаю ему продолжать играть в футбол, чтобы не было травм. Он должен сам принять решение, где он будет играть. Он приносит пользу. Рад, что Артём побил много рекордов, — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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